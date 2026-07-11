Matera tir sfonda le barriere del cavalcavia e precipita nel vuoto | muore autotrasportatore 50enne

Notizia in breve

Un camion ha sfondato le barriere di un cavalcavia sulla Strada Statale 7, vicino a Matera, e si è schiantato al suolo. L’incidente si è verificato in mattinata e ha causato la morte di un uomo di 50 anni, residente in provincia di Taranto. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di recupero e rilievi.