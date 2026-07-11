Matera tir sfonda le barriere del cavalcavia e precipita nel vuoto | muore autotrasportatore 50enne
Un camion ha sfondato le barriere di un cavalcavia sulla Strada Statale 7, vicino a Matera, e si è schiantato al suolo. L’incidente si è verificato in mattinata e ha causato la morte di un uomo di 50 anni, residente in provincia di Taranto. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di recupero e rilievi.
Tragico incidente lungo la Strada Statale 7, alle porte di Matera. Un autotrasportatore di 50 anni, residente a Crispiano (Taranto), ha perso la vita dopo che il mezzo pesante che conduceva è precipitato da un cavalcavia.L’incidente è avvenuto intorno alle 2.50 di oggi, 11 luglio, all’altezza del chilometro 570 della Statale 7, nei pressi dello svincolo Matera Centro. Per cause ancora in corso di accertamento, l’autoarticolato è uscito di strada, finendo nel vuoto dopo aver sfondato le barriere del cavalcavia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Matera, che hanno lavorato a lungo per estrarre il conducente dall’abitacolo. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it
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