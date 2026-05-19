Banditella | Odore di bruciato e vetri a terra da tre settimane | l' allarme dei residenti dopo il rogo delle auto

Da oltre tre settimane, i residenti segnalano la presenza di vetri sparsi a terra e un persistente odore di plastica bruciata nella zona, a seguito di un incendio che ha coinvolto alcune auto. Nonostante il passare del tempo, i detriti e l’odore continuano a essere ben presenti, creando disagio tra chi vive nelle vicinanze. La situazione viene descritta come non invitante, con i residenti che chiedono interventi immediati per risolvere il problema e ripristinare la sicurezza dell’area.

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