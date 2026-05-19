Banditella | Odore di bruciato e vetri a terra da tre settimane | l' allarme dei residenti dopo il rogo delle auto
Da oltre tre settimane, i residenti segnalano la presenza di vetri sparsi a terra e un persistente odore di plastica bruciata nella zona, a seguito di un incendio che ha coinvolto alcune auto. Nonostante il passare del tempo, i detriti e l’odore continuano a essere ben presenti, creando disagio tra chi vive nelle vicinanze. La situazione viene descritta come non invitante, con i residenti che chiedono interventi immediati per risolvere il problema e ripristinare la sicurezza dell’area.
Vetri ancora sparsi a terra e un odore di plastica bruciata, nella cornice di uno scenario non certo invitante. Si alza il grido di allarme dei residenti di via Provenzal, zona Banditella, a distanza di tre settimane dal rogo che ha distrutto tre auto parcheggiate in area pubblica a poche decine. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Furti e raffica di vetri d'auto rotti al Trullo. Esplode la rabbia dei residenti
Leggi anche: Vandali in centro, vetri di decine di auto in frantumi. Rabbia dei residenti: “Viviamo con l’ansia”
Forte odore di bruciato in cabina, il pilota lancia l’allarme squawk 7700: volo Londra-San Francisco costretto all’atterraggio d’emergenzaDisavventura per i passeggeri del volo UA949 della United Airlines. Lo scorso giovedì 4 dicembre, poco dopo le 14:00, l’aereo è partito dall’aeroporto di Londra Heathrow per un viaggio di 10 ore con ... ilfattoquotidiano.it
Odore di bruciato sul Boeing 777, paura tra i passeggeri: pilota costretto all'atterraggio d'emergenzaMomenti di fortissima tensione a bordo di un volo transatlantico della United Airlines: il Boeing 777 è stato costretto a effettuare un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Edimburgo a causa di un ... ilgiornale.it