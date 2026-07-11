’Attimi quotidiani’ in uno scatto Domani la premiazione di Ascos
Domani si terrà la premiazione del concorso “Attimi quotidiani”, che ha visto 76 partecipanti inviare fotografie che ritraggono aspetti diversi della vita di tutti i giorni. Le immagini rappresentano momenti di lavoro, svago e emozioni spontanee, catturando frammenti di vita in modo diretto e naturale. La selezione finale mostra una varietà di sguardi e prospettive su elementi comuni, trasformando il quotidiano in arte visiva.
Settantasei sguardi diversi hanno incrociato il quotidiano per tradurlo in immagini, cristallizzando frammenti di vita che vanno dal lavoro al tempo libero, fino alle emozioni più fugaci. Domani, a partire dalle 10.30, il centro storico di San Terenzo presenterà gli esiti del concorso fotografico ‘Attimi Quotidiani’, promosso dall’associazione commercianti Ascos con il supporto tecnico di ChiaroScuro Lab. Le 152 opere ammesse alla selezione saranno esposte su pannelli in forex lungo le vie del borgo, un percorso urbano che racconterà visivamente l’esperienza comune. La cerimonia di premiazione avrà luogo al bar La Rosa Bianca in via Trogu.... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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