’Attimi quotidiani’ in uno scatto Domani la premiazione di Ascos

Notizia in breve

Domani si terrà la premiazione del concorso “Attimi quotidiani”, che ha visto 76 partecipanti inviare fotografie che ritraggono aspetti diversi della vita di tutti i giorni. Le immagini rappresentano momenti di lavoro, svago e emozioni spontanee, catturando frammenti di vita in modo diretto e naturale. La selezione finale mostra una varietà di sguardi e prospettive su elementi comuni, trasformando il quotidiano in arte visiva.