Laterza | festival di poesia dedicato alla mamma domani la premiazione Cave aps

Domani alle 9.30, presso la Sala Cavallerizza in Piazza Plebiscito, si svolgerà la premiazione del festival di poesia dedicato alle madri organizzato da Laterza. La manifestazione prevede una cerimonia ufficiale e sarà seguita da un intervento pubblico. L’evento si tiene in un luogo centrale e accessibile della città, con la partecipazione di autori e organizzatori coinvolti nel progetto.

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Di seguito il comunicato: Si terrà alle ore 9.30 di sabato 9 maggio, presso la Sala Cavallerizza, in Piazza Plebiscito n.52 a Laterza, la premiazione dei piccoli concorrenti vincitori della quarta edizione del Festival di Poesia dedicato alla Mamma, che quest’anno ricorre in occasione dell’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d’Assisi. La manifestazione, coordinata dal segretario di CAVE Aps Angelo Castria, è promossa dall’Associazione culturale CAVE Aps, in collaborazione con Interzona News e La Goccia di Ginosa, e gode del patrocinio del Comune di Laterza, della Presidenza della Regione Puglia, della Diocesi di Castellaneta, del Csv Taranto Ets e dell’Associazione “Il punto a giorno”.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Laterza: festival di poesia dedicato alla mamma, domani la premiazione Cave aps Notizie correlate Un parco unico in Italia. E’ dedicato alla poesia in dialetto massese. E si pensa a un festivalLa città festeggerà con 24 ore di anticipo la Giornata mondiale della Poesia e con una cerimonia che punterà sul dialetto, voce portante anche della... “Alla donna”: incontro dedicato alla poesia giapponese contemporanea con Diego MartinaCELLINO SAN MARCO – “Alla donna, un incontro dedicato alla poesia giapponese contemporanea”. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Laterza (TA), premiazione dei vincitori del Festival di Poesia dedicato alla Mamma 2026; Laterza: festival di poesia dedicato alla mamma, domani la premiazione; Festival letterari, premi e fiere del libro 2026: il calendario; La lettera che Alberto Stasi dal carcere inviò alle Le Iene. Laterza (TA), premiazione dei vincitori del Festival di Poesia dedicato alla Mamma 2026A Laterza la premiazione della quarta edizione del Festival di Poesia dedicato alla Mamma. Appuntamento il 9 maggio alla Sala Cavallerizza. Tema dell’edizione 2026 l’ottocentesimo anniversario della m ... trmtv.it A un anno dal voto Swg sta operando per un committente legato all’ambiente del Pd locale. Sottoposti i profili di Russo, Gialuz e Laterza. A destra spicca Fedriga con Rosolen e Samer. facebook