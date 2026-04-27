Durante una battuta di pesca nelle acque di Gallipoli, un esemplare adulto di squalo mako ha urtato un’imbarcazione da diporto, generando momenti di tensione tra i pescatori presenti. L’episodio si è verificato al largo nelle acque ioniche, lasciando tutti senza parole. Nessuno è rimasto ferito e l’animale si è allontanato senza ulteriori incidenti. La scena ha attirato l’attenzione di chi si trovava in zona in quel momento.

Una battuta di pesca che non sarà dimenticata. A Gallipoli (Lecce) un esemplare adulto di squalo mako ha urtato un’ imbarcazione da diporto mentre era al largo nelle acque ioniche. A bordo c’erano alcuni pescatori tra i quali Giuseppe Zacà, l’uomo che ha diffuso il video in cui si vede lo squalo girare attorno alla barca: “Con un movimento improvviso e potente ha cambiato direzione e ha colpito sotto la barca – ha raccontato sui social il diportista – un tonfo secco seguito da una vibrazione che ci è salita dalle scarpe fino alla testa. La prua ha sobbalzato e il motore ha fatto un rumore metallico”. Lo squalo mako – che aveva una vistosa ferita – si sarebbe probabilmente innervosito dal rumore del motore dell’imbarcazione e avrebbe manifestato la propria “ira” colpendone la parte anteriore.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Uno squalo mako colpisce una barca nelle acque di Gallipoli: attimi di terrore per i pescatori

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