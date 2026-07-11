I lettori hanno segnalato che la chiesa di San Michele è stata danneggiata da graffiti. Le immagini inviate mostrano scritte e disegni sul muro dell'edificio. La segnalazione è stata fatta ieri mattina, ma le foto ritraggono graffiti di epoca medievale. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali interventi di recupero o interventi delle autorità. La notizia è stata diffusa senza ulteriori commenti o analisi.

Lucca, 11 luglio 2026 - "Attenzione, hanno vandalizzato la chiesa di San Michele". È con questo messaggio, accompagnato da una lunga serie di foto, che ieri mattina alcuni lettori hanno contattato la nostra redazione. E, a dire il vero, osservando quell'immagine, il dubbio è venuto anche a noi. Quel segno scuro sulla pietra sembrava infatti il classico disegno tracciato con un pennarello, fresco di giornata, tanto da far pensare all'ennesimo sfregio ai danni di uno dei monumenti simbolo della città, magari compiuto durante la notte. Per questo abbiamo subito chiesto chiarimenti alla Diocesi. E la risposta è arrivata in pochi minuti, ribaltando completamente la situazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Attenzione, vandali in San Michele", ma sono graffiti medievali

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