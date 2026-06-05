Graffiti parla Borgonzoni | Una mappa dei palazzi per tutelarli dai vandali
Borgonzoni ha proposto di creare una mappa dei palazzi storici per proteggerli dai graffiti vandalici. Ha criticato la mancata applicazione della norma sugli ‘eco-vandali’ a Bologna, affermando che questa situazione danneggia i cittadini. La proposta mira a individuare e tutelare i beni immobili più a rischio, ma non sono stati forniti dettagli su come verrà attuata. La questione riguarda la tutela del patrimonio urbano e la repressione degli atti di vandalismo.
"La cosiddetta norma sugli ‘eco-vandali’ va fatta rispettare e a Bologna questo non succede. Così, alla fine, a pagare sono i cittadini. Ci impegneremo per una mappatura dei palazzi storici e dei siti che rientrano nel perimetro della norma. E inseriremo anche tutti i portici". È un fiume in piena, Lucia Borgonzoni (nella foto piccola). Il sottosegretario alla Cultura della Lega interviene sulla questione decoro urbano e sul tema della pulizia dei graffiti che infiamma da giorni sotto le Due Torri, chiamando in causa la legge 6 del 22 gennaio 2024 sugli ‘eco-vandali’, che aggrava le pene per chi distrugge, deturpa o imbratta beni culturali o siti paesaggistici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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