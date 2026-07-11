Il Comune di Pisa ha installato mercoledì 8 luglio nuovi cartelli stradali lungo alcuni dei principali assi viari cittadini. Questi segnali sono stati collocati per aumentare la sicurezza dei ciclisti e sensibilizzare gli automobilisti sulla presenza di pedalatori sulla strada. La scelta di posizionare i cartelli mira a ridurre i rischi di incidenti tra veicoli e biciclette. La comunicazione ufficiale riguarda esclusivamente l’installazione e la finalità dei nuovi segnali.

Pisa, 9 luglio 2026 – Sono stati presentati mercoledì 8 luglio i nuovi cartelli installati dal Comune di Pisa in alcuni dei principali assi viari cittadini per promuovere una maggiore sicurezza di chi si sposta in bicicletta. L’intervento rientra tra le azioni previste dal progetto “Pisa, città delle biciclette”, con il quale il Comune di Pisa si è aggiudicato un finanziamento di 105.468 euro nell’ambito del bando “Bici in Comune”, promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute e dell’ANCI. Il progetto è finalizzato a promuovere la mobilità ciclistica, diffondere stili di vita sani, incentivare la sicurezza stradale e favorire lo sviluppo del cicloturismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Attenzione ai ciclisti’: presentati i nuovi cartelli per la sicurezza stradale

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