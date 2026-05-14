Casalpusterlengo sicurezza stradale ai Cappuccini | le richieste di residenti e ciclisti

A Casalpusterlengo, alcuni residenti e ciclisti hanno presentato diverse richieste per migliorare la sicurezza stradale nelle zone vicino al santuario dei Cappuccini e all’ospedale. Le proposte riguardano interventi specifici per rendere più sicure le strade e tutelare pedoni e ciclisti che attraversano queste aree. Le richieste sono state consegnate alle autorità competenti, che ora valuteranno le possibili soluzioni da adottare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui