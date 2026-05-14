Casalpusterlengo sicurezza stradale ai Cappuccini | le richieste di residenti e ciclisti
A Casalpusterlengo, alcuni residenti e ciclisti hanno presentato diverse richieste per migliorare la sicurezza stradale nelle zone vicino al santuario dei Cappuccini e all’ospedale. Le proposte riguardano interventi specifici per rendere più sicure le strade e tutelare pedoni e ciclisti che attraversano queste aree. Le richieste sono state consegnate alle autorità competenti, che ora valuteranno le possibili soluzioni da adottare.
Casalpusterlengo (Lodi), 14 maggio 2026 – Un pacchetto di richieste per mettere in sicurezza la viabilità attorno al santuario dei Cappuccini e all’ ospedale. È quello contenuto nel documento presentato a Casalpusterlengo da cittadini e frequentatori della zona di via San Francesco, dove vengono segnalate diverse criticità per ciclisti e pedoni. Lo ha redatto Fiab, diretta dal presidente Pierangelo Ferrari, che spiega le ragioni di chi ama spostarsi in due ruote. Al centro della protesta c’è la mancata realizzazione della pista ciclabile annunciata nel 2024, nell’ambito della riorganizzazione della strada, oggi a senso unico, verso via Conciliazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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