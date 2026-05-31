Un progetto di sicurezza stradale si è svolto a Empoli, coinvolgendo bambini e ragazzi. Durante l’attività, i partecipanti hanno imparato a pedalare, attraversare la strada in sicurezza, riconoscere i segnali stradali e gestire eventuali imprevisti. L’obiettivo è promuovere un comportamento più consapevole tra i giovani pedoni e ciclisti. L’iniziativa ha previsto esercitazioni pratiche e dimostrazioni sul campo, con l’intento di aumentare l’attenzione e la preparazione in situazioni di traffico quotidiano.

EMPOLI Pedalare, attraversare la strada, riconoscere un segnale stradale e imparare a gestire gli imprevisti. Il parcheggio del PalAramini ieri mattina è diventato una città in miniatura, dove bambine e bambini hanno potuto mettersi alla prova tra biciclette, attraversamenti pedonali e percorsi guidati all’insegna della sicurezza. Si è concluso così il progetto " Sicurezza in strada ", promosso dalla Polizia Locale di Empoli con l’Unione Ciclistica Empolese e patrocinato dal Comune. L’iniziativa rappresenta il momento finale di un percorso educativo che nel corso dell’anno ha coinvolto le scuole con incontri e lezioni dedicate all’ educazione stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A lezione di sicurezza stradale. Andare a piedi e in bicicletta con attenzione e consapevolezza

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