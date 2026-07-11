attentato ranucci sospese le repliche estive di report

La Rai ha deciso di sospendere temporaneamente le repliche estive del programma Report, secondo quanto comunicato dalla Direzione Approfondimento dell’azienda. La decisione è stata presa “con prudenza” e resta in vigore in attesa di chiarimenti sulla vicenda dell’attentato a un giornalista di punta del programma. La sospensione riguarda le riprese già programmate, senza indicare una data precisa di ripresa. La misura si basa sulla necessità di fare chiarezza sulla vicenda legata all’attentato.

La Rai decide di fermare “con prudenza” la programmazione delle repliche estive di Report. Lo stop arriva dalla Direzione Approfondimento dell’azienda, che parla di una misura temporanea “in attesa di piena luce sulla vicenda dell’attentato a Sigfrido Ranucci”. In una nota ufficiale si legge che la scelta serve a “tutelare un patrimonio editoriale fondamentale per il servizio pubblico”. Confermato invece l’appuntamento con la nuova stagione del programma, prevista per l’autunno. Le reazioni: “Un atto gravissimo” La decisione accende subito le polemiche. Ranucci definisce “inquietante” lo stop della Rai e si dice “allarmato” dal fatto che Viale Mazzini abbia ceduto “al pretesto di illazioni vergognose e assurde rilanciate nelle ultime ore da esponenti politici”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Attentato a Ranucci, quattro arresti

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