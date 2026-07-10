Attentato Ranucci Rai ferma le repliche estive di Report | Sospensione cautelativa in attesa che si faccia chiarezza

La Rai ha deciso di sospendere temporaneamente le repliche estive di Report, in attesa di chiarimenti sulla vicenda dell’attentato al conduttore. La decisione è stata comunicata tramite una nota ufficiale e riguarda una sospensione cautelativa, fino a quando non si avrà una maggiore chiarezza sulla situazione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui motivi specifici di questa scelta. La programmazione riprenderà in seguito, una volta chiariti i fatti.

La scelta, comunicata con una nota ufficiale, viene motivata dall’attesa di "piena chiarezza" sulla vicenda dell'attentato al conduttore Sigfrido Ranucci La Rai ha sospeso in maniera cautelativa le repliche estive di Report “in attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa v. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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