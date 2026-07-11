Sono sette le persone attualmente indagate per l’attentato contro il conduttore televisivo vicino a Roma. Le indagini si concentrano su tre cellulari e sugli appunti di un ex collaboratore. La bomba è stata piazzata nei pressi dell’abitazione del giornalista. Le forze dell’ordine proseguono le verifiche per chiarire i dettagli dell’episodio. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sui sospetti o sulle motivazioni.

Non si fermano le indagini relative all'attentato compiuto ai danni di Sigfrido Ranucci. Al momento sono sette gli indagati a vario titolo per la bomba piazzate nei pressi dell'abitazione del conduttore, vicino a Roma. Lavitola, che gli investigatori hanno sorpreso con le valigie e un bigilietto aereo per l'Africa, avrebbe chiesto a un dipendente del suo ristorante, il camerunense Clesio Tavares, di cercare persone disposte a fare esplodere l'ordigno. Chi indaga cerca risposte anche nei tre cellulari, nelle due pendrive e negli appunti manoscritti sequestrati al presunto mandante. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Attentato a Ranucci, sette gli indagati: al vaglio tre cellulari e gli appunti di Lavitola

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