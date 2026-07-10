Gli agenti hanno sequestrato appunti e dispositivi elettronici a Valter Lavitola nell’ambito delle indagini sull’attentato dinamitardo contro il giornalista e conduttore di Report. Le forze dell’ordine stanno analizzando i materiali per cercare di ricostruire il movente dell’attentato. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle indagini o sui possibili collegamenti tra Lavitola e l’attentato.

Proseguono le indagini sull’attentato dinamitardo contro il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Gli investigatori hanno sequestrato sette pagine di appunti manoscritti, tre telefoni cellulari e due pen drive durante la perquisizione eseguita sabato scorso nell’abitazione di Valter Lavitola, imprenditore ed ex editore attualmente indagato come presunto mandante dell’attacco. Il materiale è ora al vaglio della Direzione distrettuale antimafia di Roma, che punta a ricostruire il movente dell’attentato avvenuto nell’ottobre scorso davanti all’abitazione del giornalista a Pomezia. L’analisi dei dispositivi elettronici e dei documenti sequestrati potrebbe fornire elementi utili per chiarire eventuali contatti, rapporti e motivazioni alla base dell’azione criminale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Attentato a Sigfrido Ranucci, sequestrati appunti e dispositivi a Valter Lavitola: gli investigatori cercano il movente

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Attentato contro Sigfrido Ranucci, 4 arresti tra Napoli e Avellino

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