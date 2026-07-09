Attentato a Ranucci al vaglio di investigatori e pm il materiale sequestrato a Lavitola

Da ilgiornale.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli investigatori e i magistrati stanno esaminando il materiale sequestrato durante una perquisizione domiciliare a carico di un uomo sospettato di aver preso parte a un attentato. Tra gli oggetti sequestrati ci sono hard disk, pen drive, manoscritti e telefoni cellulari. La perquisizione è stata condotta dai Carabinieri di Roma e dalla procura locale. Il materiale è attualmente sotto analisi per determinare eventuali collegamenti con il fatto avvenuto.

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È su hard disk, pen drive, manoscritti e telefoni cellulari sequestrati a Valter Lavitola durante la perquisizione domiciliare che gli investigatori del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Roma e i magistrati della Procura capitolina si sono concentrati. Il materiale informatico è al centro degli approfondimenti tecnici nell'inchiesta che vede l'ex direttore dell'Avanti, oggi ristoratore, indagato per tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso, con l'accusa di essere il presunto mandante dell'attentato dinamitardo contro il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre 2025 nel comune di Pomezia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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