Attanasio | Verità per Luca il Colle ci ha rassicurati Parlamento ancora fermo
Il padre dell’ambasciatore ucciso cinque anni fa ha dichiarato che il Colle ha rassicurato sulla verità per Luca. Ha anche riferito che il Parlamento resta ancora fermo e non si sono registrati progressi nelle indagini. La data dell’omicidio è il 22 febbraio.
Intervista al padre dell’ambasciatore ucciso a colpi d’arma da fuoco il 22 febbraio di cinque anni fa. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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