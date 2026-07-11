Il padre dell’ambasciatore ucciso cinque anni fa ha dichiarato che il Colle ha rassicurato sulla verità per Luca. Ha anche riferito che il Parlamento resta ancora fermo e non si sono registrati progressi nelle indagini. La data dell’omicidio è il 22 febbraio.

Intervista al padre dell’ambasciatore ucciso a colpi d’arma da fuoco il 22 febbraio di cinque anni fa. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Attanasio: “Verità per Luca, il Colle ci ha rassicurati. Parlamento ancora fermo”

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