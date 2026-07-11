Giovedì, diverse zone dell’Iran meridionale sono state colpite da attacchi degli Stati Uniti. In risposta, l’Iran ha lanciato missili balistici contro obiettivi statunitensi nella regione. Non sono stati segnalati feriti o danni immediati. Le autorità iraniane hanno confermato l’attacco e la rappresaglia, senza fornire ulteriori dettagli. La situazione resta tesa tra i due paesi, ma non sono stati comunicati ulteriori sviluppi.

Diverse aree dell’ Iran meridionale sono state colpite giovedì da attacchi degli Stati Uniti e l’Iran ha risposto con lanci di missili balistici contro obiettivi statunitensi. L’agenzia di stampa semiufficiale iraniana Mehr ha riferito giovedì che diverse esplosioni sono state udite nella città meridionale iraniana di Bandar Abbas. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha dichiarato che, durante la seconda fase della sua risposta agli attacchi militari statunitensi, la propria Forza Aerospaziale ha lanciato 10 missili balistici contro un centro di comando e controllo degli Stati Uniti e la base aerea situata ad Azraq, in Giordania. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Lapresse.it - Attacchi Usa nel sud dell'Iran, Teheran risponde con missili balistici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Attacchi Usa nel sud dell'Iran, Teheran risponde con missili balistici

Notizie e thread social correlati

Attacchi Usa in Iran, la guerra minaccia ancora Hormuz. Teheran risponde con droni e missili: «Lo stretto apre solo con nostro accordo» – La direttaPer la seconda notte consecutiva, le forze statunitensi hanno condotto bombardamenti contro obiettivi iraniani nello Stretto di Hormuz.

Nuovi raid Usa sull’Iran: Teheran risponde con attacchi a obiettivi americani nel GolfoTeheran ha risposto ai recenti raid statunitensi con attacchi di missili e droni contro basi nel Golfo che ospitano truppe americane.

Temi più discussi: Trump: 'Non sono sicuro di voler chiudere un accordo con l'Iran'; Nuovi colpi sull’Iran, Hormuz chiuso: così rinasce una guerra; Iran: nuove esplosioni nel sud del Paese; Usa: non siamo stati noi; Raid Usa contro Iran: Risposta agli attacchi di Teheran alle navi nello Stretto di Hormuz.

L'esercito statunitense non sta conducendo attacchi in questo momento. Lo ha riferito a Cnn un funzionario #Usa, dopo che l'agenzia iraniana Mehr aveva riferito di tre esplosioni udite nella città portuale di Konarak, nel sud-est dell' #Iran. Al momento non x.com

Attacchi Usa nel sud dell'Iran, Teheran risponde con missili balistici(LaPresse) Diverse aree dell'Iran meridionale sono state colpite giovedì da attacchi degli Stati Uniti e l'Iran ha risposto con lanci di missili balistici contro ... ilmattino.it

Iran, nuovi attacchi degli Usa: esplosioni nel sud del Paese. Trump: Rappresaglia per il bombardamento delle naviNuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran Poco prima della mezzanotte di ieri martedì 7 luglio le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a ... ilmessaggero.it

Perché l'esercito nordvietnamita e il fronte di liberazione nel sud hanno perso nell'offensiva del Tet del 1968 reddit