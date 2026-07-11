atletica giovani azzurri crescono nei 400 exploit di soudassi a molfetta bene anche cirillo e polzonetti

Notizia in breve

Durante i Campionati Italiani Under 23 a Molfetta, in condizioni di vento forte, un giovane atleta ha stabilito un nuovo miglior risultato nei 400 metri, superando un precedente record personale. Buone prestazioni anche di altri due atleti italiani, che hanno concluso la gara con tempi di rilievo. La giornata ha visto miglioramenti significativi rispetto alle precedenti edizioni, con alcuni atleti che hanno superato le aspettative e migliorato i propri record personali.