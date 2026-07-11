Atletica giovani azzurri crescono nei 400 Exploit di Soudassi a Molfetta bene anche Cirillo e Polzonetti
Durante i Campionati Italiani Under 23 a Molfetta, in condizioni di vento forte, un giovane atleta ha stabilito un nuovo miglior risultato nei 400 metri, superando un precedente record personale. Buone prestazioni anche di altri due atleti italiani, che hanno concluso la gara con tempi di rilievo. La giornata ha visto miglioramenti significativi rispetto alle precedenti edizioni, con alcuni atleti che hanno superato le aspettative e migliorato i propri record personali.
In un pomeriggio condizionato dal vento forte, arrivano delle prestazioni cronometriche di grande spessore a Molfetta nei 400 metri in occasione della seconda giornata dei Campionati Italiani Under 23 di atletica 2026. La copertina di oggi è tutta per il clamoroso exploit di Mohamed Soudassi, che ha dato spettacolo sul giro di pista effettuando un progresso di oltre un secondo e firmando un eccellente 45.10. Il diciannovenne siciliano, che fino a stamattina aveva un personale di 46.26, è balzato così al secondo posto delle liste italiane all-time di categoria diventando inoltre il quinto azzurro più veloce di sempre nei 400. Meglio di lui nella storia in Italia solamente Edoardo Scotti (44. 🔗 Leggi su Oasport.it
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