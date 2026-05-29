Una atleta under 23 ha stabilito il record italiano nei 100 ostacoli con un tempo di 12.80 secondi durante una gara NCAA a Fayetteville. La ventenne brianzola ha anche ottenuto il quinto miglior risultato assoluto in Italia in questa specialità. La prestazione rappresenta la migliore performance italiana under 23 di sempre in questa disciplina.

Straordinaria prestazione della ventenne brianzola nelle Ncaa di Fayetteville. Miglior tempo italiano under 23 di sempre nei 100 ostacoli e quinto posto nelle liste assolute nazionali. La notte americana regala una nuova protagonista all’atletica italiana. A Fayetteville, in Arkansas, la ventenne Celeste Polzonetti ha firmato una prestazione eccezionale nei 100 metri ostacoli, correndo in 12.80 con vento regolare (+0.7) e riscrivendo la storia della specialità a livello giovanile. Il crono ottenuto dall’atleta della Bracco Atletica rappresenta infatti la nuova migliore prestazione italiana under 23 della disciplina, superando il precedente primato di 12. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Atletica, Polzonetti vola negli Usa: 12.80 nei 100 ostacoli e record italiano U23

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