Ederson saluta l’Atalanta e l’Italia | il Manchester United chiude il colpo da 50 milioni di euro

Da forzainter.eu 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centrocampista brasiliano lascia l’Atalanta e il campionato italiano per trasferirsi a titolo definitivo al Manchester United. La cifra dell’operazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro. La notizia è stata confermata dalle fonti giornalistiche che hanno riportato l’accordo tra le parti. Non sono stati forniti dettagli sui tempi del trasferimento o sulle modalità di pagamento.

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Il centrocampista brasiliano Ederson lascia l’ Atalanta e il campionato italiano per trasferirsi a titolo definitivo al Manchester United in questa sessione di calciomercato, come rivelato dalle ultime indiscrezioni giornalistiche diffuse da La Gazzetta dello Sport. L’operazione tra il club bergamasco e i Red Devils si è conclusa sulla base di una valutazione complessiva di circa 50 milioni di euro, una cifra che permette alla società orobica di far registrare l’ennesima importante plusvalenza della propria gestione sportiva, a quattro anni di distanza dal suo acquisto dalla Salernitana per 23 milioni. Per il mediano classe 1999, il cui nome... 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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