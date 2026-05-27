Ederson saluta l’Atalanta e l’Italia | il Manchester United chiude il colpo da 50 milioni di euro

Notizia in breve

Il centrocampista brasiliano lascia l’Atalanta e il campionato italiano per trasferirsi a titolo definitivo al Manchester United. La cifra dell’operazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro. La notizia è stata confermata dalle fonti giornalistiche che hanno riportato l’accordo tra le parti. Non sono stati forniti dettagli sui tempi del trasferimento o sulle modalità di pagamento.