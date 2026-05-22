Il Manchester United sta accelerando sulla trattativa per portare il portiere brasiliano Ederson, con un’offerta di 50 milioni di euro. L’operazione rappresenta il quinto incasso per l’Atalanta, che ha già ottenuto 79 milioni con la cessione di Hojlund nell’estate 2023. La trattativa si inserisce in un mercato molto attivo, con diversi movimenti tra le squadre di Premier League e i club italiani. Nessuna delle parti ha ancora ufficializzato l’accordo.

Il Manchester United fa la spesa in Serie A, ancora una volta. Il nuovo obiettivo è in casa Atalanta: si tratta di Ederson. Il centrocampista già da paio di anni è nel mirino della Premier e di altri top club europei, ma stavolta l’offerta attorno ai 50 milioni (48 più 5 di bonus) appare irrinunciabile per la Dea, che dopo diversi anni è rimasta fuori dall’Europa che conta (giocherà solo la Conference nella prossima stagione). Intermediari al lavoro e intese di massima raggiunte: Ederson ha il contratto in scadenza nel 2027, di conseguenza per l’Atalanta è l’ultima occasione utile per realizzare la vendita a cifre interessanti. L’asse di mercato si conferma interessante, dopo il trasferimento di Hojlund nell’estate 2023, per 79 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Manchester United accelera per Ederson: affare da 50 milioni, è il quinto incasso per l'Atalanta

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