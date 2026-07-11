I club inglesi mostrano nuovo interesse per Charles De Ketelaere, dopo la buona prestazione al Mondiale. Il giocatore, 25 anni, è attualmente al Bruges e ha attirato l’attenzione di diversi team britannici. Le trattative non sono ancora ufficiali, ma la possibilità di un trasferimento si fa più concreta. La sua valutazione di mercato e le offerte ricevute sono ancora in fase di valutazione. La situazione rimane aperta e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Bergamo, 11 luglio 2026 – Tornano a riaccendersi i fari dei ricchi club britannici su Charles De Ketelaere. Il 25enne gioiello di Bruges sta rientrando da un Mondiale, con il Belgio, dai due volti: negativo nelle prime quattro gare dei Diavoli Rossi in cui non ha mai inciso, deludendo, pur partendo titolare tre volte, e strepitoso nelle ultime due gare vinte contro gli USA e persa contro la Spagna, con tre gol e un assist. Un exploit finale che ha immediatamente ridato fiato alle sirene di mercato britanniche, tornate a cantare per il numero 17 atalantino. Diversi club inglesi avrebbero rimesso nel mirino Re Charles, già monitorato a inizio giugno dal Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Atalanta, i club inglesi tornano a sognare De Ketelaere dopo l’exploit al Mondiale

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