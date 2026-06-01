Dopo una stagione difficile con l'Atalanta, durante la quale ha segnato solo cinque gol e fornito sette assist, Charles De Ketelaere si appresta a partecipare al suo secondo Mondiale con il Belgio. La sua ultima apparizione in una competizione internazionale risale a quattro anni fa in Qatar, dove ha disputato una sola partita. La sua situazione in club rimane incerta, con il futuro ancora da definire.

Reduce dalla sua peggior stagione atalantina, con appena 5 gol e 7 assist (ma da metà dicembre solo 1 gol e 4 assist), Charles De Ketelaere si prepara a vivere il suo secondo Mondiale in carriera con il Belgio, dopo quello vissuto appena 21enne in Qatar con una sola presenza. Il 25enne talento fiammingo, sulla carta, è tra i più sicuri di restare in nerazzurro, ma anche per lui vale la solita postilla del “salvo offerte clamorose“. Offerte attese, nel suo caso: l’ex milanista ha un mercato importante, ad aprile si erano mossi emissari del Bayern Monaco per sondare il terreno e in Premier League diversi club lo vorrebbero. Sull’ex Bruges,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Atalanta.

© Sport.quotidiano.net - Dopo una stagione in chiaroscuro. Atalanta-De Ketelaere, matrimonio in bilico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Djimsiti, de Roon, Pasalic e Zappacosta: fondamentali. De Ketelaere leader offensivo, tutti i numeri dei giocatori dell’AtalantaDe Ketelaere ha registrato il maggior numero di minuti giocati tra i giocatori offensivi, con una media di circa 90 minuti a partita.

Leggi anche: Atalanta-Verona, le formazioni ufficiali: De Ketelaere titolare

Temi più discussi: Atalanta, le pagelle di Serina alla stagione: è stata una vera crisi d'identità; Fiorentina-Atalanta 1-1, match analysis. Solito copione: qualità sì, ma senza pungere (e senza centravanti...); Fischi, contestazione e delusione: la Fiorentina chiude la stagione con un pari contro l’Atalanta; Atalanta - Fiorentina: 2-0 | Serie A - Risultati.

DIFFIDATI SERIE A PRIMA DELL'ULTIMA GIORNATA In caso di ammonizione i giocatori salteranno la prima del nuovo campionato. ATALANTA: De Ketelaere, Krstovic, Djimsiti BOLOGNA: Cambiaghi, Ravaglia CAGLIARI: Gaetano, Borrelli, Adopo COMO: Ad x.com

Dopo una stagione in chiaroscuro. Atalanta-De Ketelaere, matrimonio in bilicoReduce dalla sua peggior stagione atalantina, con appena 5 gol e 7 assist (ma da metà dicembre solo 1 gol e 4 assist), Charles De Ketelaere si prepara a vivere il suo secondo Mondiale in carriera con ... sport.quotidiano.net

De Ketelaere Seeks World Cup Resurgence with BelgiumAfter an underwhelming season, Atalanta are looking for a strong response from Charles De Ketelaere, particularly with the upcoming campaign in mind. gazzetta.it

Il FC Bayern Monaco sta spingendo per Charles De Ketelaere. I dirigenti del Bayern hanno mostrato un interesse concreto per la stella belga, che ha già dato il via libera per chiudere l'affare. Non ci si aspetta che i termini personali siano un problema. : r/socce reddit