Dopo una stagione in chiaroscuro Atalanta-De Ketelaere matrimonio in bilico

Da sport.quotidiano.net 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo una stagione difficile con l'Atalanta, durante la quale ha segnato solo cinque gol e fornito sette assist, Charles De Ketelaere si appresta a partecipare al suo secondo Mondiale con il Belgio. La sua ultima apparizione in una competizione internazionale risale a quattro anni fa in Qatar, dove ha disputato una sola partita. La sua situazione in club rimane incerta, con il futuro ancora da definire.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Reduce dalla sua peggior stagione atalantina, con appena 5 gol e 7 assist (ma da metà dicembre solo 1 gol e 4 assist), Charles De Ketelaere si prepara a vivere il suo secondo Mondiale in carriera con il Belgio, dopo quello vissuto appena 21enne in Qatar con una sola presenza. Il 25enne talento fiammingo, sulla carta, è tra i più sicuri di restare in nerazzurro, ma anche per lui vale la solita postilla del “salvo offerte clamorose“. Offerte attese, nel suo caso: l’ex milanista ha un mercato importante, ad aprile si erano mossi emissari del Bayern Monaco per sondare il terreno e in Premier League diversi club lo vorrebbero. Sull’ex Bruges,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Atalanta.

dopo una stagione in chiaroscuro atalanta de ketelaere matrimonio in bilico
© Sport.quotidiano.net - Dopo una stagione in chiaroscuro. Atalanta-De Ketelaere, matrimonio in bilico
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Djimsiti, de Roon, Pasalic e Zappacosta: fondamentali. De Ketelaere leader offensivo, tutti i numeri dei giocatori dell’AtalantaDe Ketelaere ha registrato il maggior numero di minuti giocati tra i giocatori offensivi, con una media di circa 90 minuti a partita.

Leggi anche: Atalanta-Verona, le formazioni ufficiali: De Ketelaere titolare

Temi più discussi: Atalanta, le pagelle di Serina alla stagione: è stata una vera crisi d'identità; Fiorentina-Atalanta 1-1, match analysis. Solito copione: qualità sì, ma senza pungere (e senza centravanti...); Fischi, contestazione e delusione: la Fiorentina chiude la stagione con un pari contro l’Atalanta; Atalanta - Fiorentina: 2-0 | Serie A - Risultati.

atalanta de ketelaere dopo una stagione inDopo una stagione in chiaroscuro. Atalanta-De Ketelaere, matrimonio in bilicoReduce dalla sua peggior stagione atalantina, con appena 5 gol e 7 assist (ma da metà dicembre solo 1 gol e 4 assist), Charles De Ketelaere si prepara a vivere il suo secondo Mondiale in carriera con ... sport.quotidiano.net

atalanta de ketelaere dopo una stagione inDe Ketelaere Seeks World Cup Resurgence with BelgiumAfter an underwhelming season, Atalanta are looking for a strong response from Charles De Ketelaere, particularly with the upcoming campaign in mind. gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web