De Ketelaere punta a ritrovare la forma in vista del Mondiale 2026, dopo aver giocato con l’Atalanta nella scorsa stagione. Il giocatore belga spera di essere convocato dalla nazionale per l’appuntamento quadriennale. La sua stagione con il club si è conclusa con alcune difficoltà, ma ora si concentra sul prossimo torneo internazionale. Non sono state annunciate ufficialmente le convocazioni, ma il suo nome è tra i possibili per la selezione.

De Ketelaere in cerca di rilancio al Mondiale 2026 con il suo Belgio dopo la stagione con l’Atalanta. L’analisi sul suo momento. Charles De Ketelaere si prepara a vivere l’avventura del Mondiale 2026 con la maglia del Belgio, animato da un forte e legittimo desiderio di rilancio. La sua terza stagione tra le fila dell’ Atalanta, pesantemente condizionata dalla sfortuna e dai problemi fisici, non ha infatti brillato come in passato, chiudendosi per la primissima volta senza raggiungere la doppia cifra tra gol e assist. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano I numeri della stagione e il peso degli infortuni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - De Ketelaere e il Mondiale 2026: il Belgio per il rilancio dopo l’annata all’Atalanta

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