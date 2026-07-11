Atalanta Ederson torna a Bergamo | quale futuro per il brasiliano?

Da serieanews.com 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ederson, portiere dell'Atalanta, è tornato a Bergamo dopo che il trasferimento al Manchester United è saltato. La sua situazione contrattuale resta invariata e non sono stati annunciati nuovi accordi o cessioni. La società non ha comunicato piani ufficiali riguardo al futuro del giocatore. La decisione di non trasferirsi al club inglese lascia in sospeso le prossime mosse sul mercato.

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Il caso di Ederson tiene banco nelle ultime ore: sfumato il passaggio al Manchester United, quale futuro per il giocatore? Il mercato, si sa, riserva sempre delle sorprese. Fino alla firma e all’ufficialità tutto può ancora succedere, anche che affari praticamente già conclusi, con tanto di visite mediche già fatte, saltino proprio all’ultimo secondo. L’ultimo esempio è il mancato approdo di Ederson al Manchester United. Gli inglesi avrebbero infatti fatto sapere all’Atalanta la loro intenzione di non proseguire a chiudere formalmente l’accordo trovato intorno ai 45 milioni di euro qualche mese fa. (AnsaFoto) – serieanres Che qualcosa on andasse si era già intuito negli scorsi giorno. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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