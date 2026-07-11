Atalanta Ederson torna a Bergamo | quale futuro per il brasiliano?
Ederson, portiere dell'Atalanta, è tornato a Bergamo dopo che il trasferimento al Manchester United è saltato. La sua situazione contrattuale resta invariata e non sono stati annunciati nuovi accordi o cessioni. La società non ha comunicato piani ufficiali riguardo al futuro del giocatore. La decisione di non trasferirsi al club inglese lascia in sospeso le prossime mosse sul mercato.
Il caso di Ederson tiene banco nelle ultime ore: sfumato il passaggio al Manchester United, quale futuro per il giocatore? Il mercato, si sa, riserva sempre delle sorprese. Fino alla firma e all’ufficialità tutto può ancora succedere, anche che affari praticamente già conclusi, con tanto di visite mediche già fatte, saltino proprio all’ultimo secondo. L’ultimo esempio è il mancato approdo di Ederson al Manchester United. Gli inglesi avrebbero infatti fatto sapere all’Atalanta la loro intenzione di non proseguire a chiudere formalmente l’accordo trovato intorno ai 45 milioni di euro qualche mese fa. (AnsaFoto) – serieanres Che qualcosa on andasse si era già intuito negli scorsi giorno. 🔗 Leggi su Serieanews.com
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Éderson to Manchester United DEAL COLLAPSES! Midfielder Returns to Atalanta
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E quindi Ederson torna a Bergamo? L’Atalanta voleva Jashari? Beh…. x.com
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