Atalanta Ederson torna a Bergamo | quale futuro per il brasiliano?

Notizia in breve

Ederson, portiere dell'Atalanta, è tornato a Bergamo dopo che il trasferimento al Manchester United è saltato. La sua situazione contrattuale resta invariata e non sono stati annunciati nuovi accordi o cessioni. La società non ha comunicato piani ufficiali riguardo al futuro del giocatore. La decisione di non trasferirsi al club inglese lascia in sospeso le prossime mosse sul mercato.