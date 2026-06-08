Douglas Luiz torna alla Juve ora la domanda che divide il popolo bianconero | quale futuro per il brasiliano? – VIDEO

Douglas Luiz ritorna alla Juventus, ma non è chiaro se rimarrà in rosa o sarà ceduto. Il centrocampista brasiliano, rientrato dall’Aston Villa, è al centro di discussioni tra i tifosi. La società sta valutando le opzioni sul suo futuro, senza ancora comunicazioni ufficiali. La decisione sulla permanenza o la cessione dipenderà dalle prossime mosse del club e dalla strategia di mercato.

di Andrea Bargione Douglas Luiz torna alla Juve, ma per restarci? Lo scenario attorno al centrocampista di rientro dall’Aston Villa. Douglas Luiz torna alla Juventus dopo il prestito all’Aston Villa, e questa volta il suo rientro non passa sotto traccia. A Torino qualcuno ha iniziato a chiedersi se non sia davvero arrivato il momento di testarlo sul serio, invece di considerarlo soltanto una voce di bilancio da monetizzare. L’Aston Villa ha già comunicato che non eserciterà il diritto di riscatto da circa 25 milioni: il brasiliano rientrerà alla Continassa con un futuro tutto da scrivere. Parliamo di un centrocampista nel pieno della maturità: classe 1998, 28 anni, formato in Premier League, oltre 200 presenze e una carriera costruita su intensità, aggressività e qualità tecnica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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DOUGLAS LUIZ, LA JUVE APRE. QUIZ JUANLU SANCHEZ. LOTITO, FERMATI. CAIRO COLPEVOLE

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Douglas Luiz ritorna alla Juve, l’Aston Villa non lo riscatta. Quale sarà il suo futuro? Alla Continassa è stata presa una decisioneDouglas Luiz torna alla Juventus dopo che l’Aston Villa non ha esercitato il riscatto.

Temi più discussi: Douglas Luiz torna alla Juventus dopo il prestito all'Aston Villa: il piano dei bianconeri per il brasiliano e l'idea di Spalletti; Douglas Luiz ritorna alla Juve: l'Aston Villa non esercita la clausola per il riscatto, il punto; Juve, abbiamo un problema: mancano 60 milioni! Tre prestiti fallimentari tornano alla base senza riscatto. E ora?; Romano – Juve, l’Aston Villa non riscatterà Douglas Luiz: resta sul mercato a meno che….

Douglas Luiz torna alla Juventus: la società valuta di testarlo con Spalletti per capire se può rientrare nei suoi piani ed essere rivalutato. Il suo addio non è più scontato al 100% [Matteo Moretto] x.com

Douglas Luiz dovrebbe tornare alla Juventus dopo che l'Aston Villa ha deciso di non attivare l'opzione da 25 milioni di euro per firmare il centrocampista in modo permanente. reddit

Douglas Luiz torna alla Juve: tra rilancio tecnico e necessità di fare cassaLa Juventus sperava nel riscatto di Douglas Luiz da parte dell’Aston Villa, ma il centrocampista brasiliano farà ritorno alla Continassa dopo il mancato affondo definitivo del club inglese. tuttojuve.com

Romano: L’Aston Villa ha comunicato alla Juventus che non riscatterà Douglas Luiz. Il giocatore resta sul mercato a meno che…Douglas Luiz farà ritorno alla Juventus dopo il mancato riscatto dell’Aston Villa. Spalletti e la dirigenza dovranno decidere il suo futuro ... tuttojuve.com