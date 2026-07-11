Nuovi esami disponibili in città rafforzano l’assistenza pediatrica sul territorio fermano. La collaborazione tra l’Azienda sanitaria territoriale di Fermo e l’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche ha portato a un incremento dei servizi specialistici dedicati ai bambini. L’obiettivo è migliorare l’offerta di cure pediatriche, con un focus particolare sulla pediatria e la sua crescita. La sinergia tra le due strutture continua a svilupparsi per garantire servizi più efficaci e accessibili.

L’assistenza specialistica pediatrica si rafforza sul territorio fermano grazie alla collaborazione tra l’Ast di Fermo e l’Azienda ospedaliero Universitaria delle Marche. Prosegue dunque la sinergia tra il reparto di Pediatria dell’ospedale ’Murri’ e quello del ’Salesi’ di Ancona, che è stata avviata nel maggio 2025 e che ha già prodotto risultati concreti e incoraggianti per il futuro. Mentre è attivo il servizio di Pneumologia e Allergologia pediatrica, oltre cento famiglie del territorio infatti hanno chiesto e ricevuto visite specialistiche direttamente a Fermo – senza dover spostarsi fino ad Ancona – grazie all’attività dei medici Alessandro Volpini, Vittorio Romagnoli e Gaia Martelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ast, pediatria sempre più forte. Nuovi esami disponibili in città. Continua la sinergia col Salesi

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