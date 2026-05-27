La raccolta di fondi per la pediatria del Salesi ha raggiunto 36 mila euro, più di tre volte l'obiettivo iniziale. La somma è stata raccolta grazie a donazioni e iniziative di solidarietà promosse dalla comunità. La cifra sarà destinata all'acquisto di nuove apparecchiature tecnologiche per il reparto. La decisione di investire in tecnologia nasce dalla volontà di migliorare le strutture e le cure offerte ai pazienti pediatrici.

?? Punti chiave Come ha fatto la comunità a superare di tre volte l'obiettivo? Chi ha deciso di trasformare il lutto in un investimento tecnologico? Cosa permetterà di fare la nuova palestra digitale per i piccoli pazienti? Perché la nuova sala giochi diventerà uno spazio per le famiglie??? In Breve 800 persone hanno partecipato alla raccolta fondi nata dalla cena del 22 aprile. Luca Allevi ha scelto la pediatria per onorare l'impegno del padre scomparso. La direttrice Paola Coccia prev . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Solidarietà per il dott. Allevi: 36mila euro per la pediatria del Salesi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Capriccio-Avalon, pizza e solidarietà a Monsano: la cena a quattro mani per sostenere il Pediatrico SalesiA Monsano, una serata dedicata alla solidarietà ha visto protagonisti due ristoranti che hanno organizzato una cena a quattro mani.

Dall'associazione dei Vigili del Fuoco il gesto di solidarietà: alla Pediatria sette nuove attrezzature per i più piccoliVenerdì 24 aprile si è svolta all'ospedale di Ravenna una cerimonia di ringraziamento per una donazione di attrezzature sanitarie fatte...

Argomenti più discussi: Ne da me ne da te: condominio solidale in festa; Vince la Croce Rossa la quarta edizione del Torneo del Cuore: ma a trionfare è soprattutto la solidarietà; Non potevo permettermi di stare male: così una rete di solidarietà ha aiutato una studentessa a curarsi; Solidarietà in azione: l’AVIS V. Scoccini dona un nuovo frigorifero al Centro Prelievi di Sant’Elpidio a Mare.

La Dott.ssa Joy DeGruy spiega perché il cosiddetto razzismo al contrario non esiste in America. reddit