Contro lo sfruttamento serve una sinergia sempre più forte tra le istituzioni | Calderone rilancia l’azione del governo

La morte di quattro braccianti agricoli in una zona rurale ha riacceso il dibattito sulla lotta allo sfruttamento. Il rappresentante del governo ha ribadito la necessità di rafforzare la collaborazione tra le istituzioni per contrastare efficacemente il fenomeno. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica e politica, con richieste di interventi più incisivi e coordinati. La vicenda evidenzia le criticità ancora presenti nel settore agricolo e la richiesta di risposte concrete.

La tragedia che nei giorni scorsi ha spezzato la vita di quattro braccianti agricoli nelle campagne di Amendolara continua a interrogare le coscienze del Paese e ad alimentare una riflessione profonda sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo. Un episodio di straordinaria gravità che ha indotto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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