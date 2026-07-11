Assunzioni docenti 2026 | 46 mila posti autorizzati Pacifico Anief | ancora una volta migliaia finiranno alle supplenze urge scorrere  anche GPS posto comune

Notizia in breve

Per l’anno scolastico 2026-2027 sono stati autorizzati 46.642 posti per assunzioni di docenti, secondo il decreto pubblicato. Tuttavia, il presidente di un sindacato ha affermato che molte posizioni rimarranno vacanti e saranno assegnate come supplenze, a causa della carenza di candidati nelle graduatorie di prima fascia. La questione riguarda anche la necessità di sbloccare le GPS del posto comune per aumentare le possibilità di assunzione.