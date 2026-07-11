Assunzioni docenti 2026 | 46 mila posti autorizzati Pacifico Anief | ancora una volta migliaia finiranno alle supplenze urge scorrere anche GPS posto comune
Per l’anno scolastico 2026-2027 sono stati autorizzati 46.642 posti per assunzioni di docenti, secondo il decreto pubblicato. Tuttavia, il presidente di un sindacato ha affermato che molte posizioni rimarranno vacanti e saranno assegnate come supplenze, a causa della carenza di candidati nelle graduatorie di prima fascia. La questione riguarda anche la necessità di sbloccare le GPS del posto comune per aumentare le possibilità di assunzione.
Immissioni in ruolo docenti per l’anno scolastico 202627: pubblicato il decreto n. 136 di autorizzazione alla copertura di 46.642 posti ma secondo il Presidente nazionale Anief Marcello Pacifico saranno ancora migliaia i posti non attribuibili per mancanza di candidati nelle graduatorie corrispondenti. Unica soluzione: assunzione da GPS posto comune. “In numerose classi di concorso il numero degli aspiranti presenti nelle graduatorie è inferiore al contingente dei posti autorizzati, con la conseguenza che migliaia di cattedre non potranno essere coperte con contratti a tempo indeterminato. Potrebbe venire in soccorso gli elenchi regionali aggiuntivi dove sono inseriti gli idonei dei concorsi banditi dal 2020 ma dopo questo la strada rimarrà alla supplenza“. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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