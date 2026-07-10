Immissioni in ruolo docenti ecco il contingente | 46.642 posti Distribuzione e istruzioni QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Venerdì 10 luglio alle 14 | 00

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato 46.642 assunzioni di docenti in ruolo. La distribuzione dei posti e le istruzioni operative saranno comunicate nelle prossime settimane. Venerdì 10 luglio alle 14:00 si terrà un question time con un rappresentante sindacale, trasmesso in diretta. Il personale scolastico si prepara all’avvio delle assunzioni prima di settembre, con le scadenze che si avvicinano.

Il conto alla rovescia in vista di settembre è già cominciato per il personale scolastico, tra attese e scadenze incombenti. Il contingente autorizzato dal MEF per le assunzioni del personale docente dell’a.s. 202627 è di 46.642 posti. Ecco le modalità operative per la distribuzione dei posti, gli Avvisi, i turni di nomina. Fino alla presa di servizio del 1° settembre. L’incontro è fissato per venerdì 10 luglio alle 14:00. Ospite sarà Chiara Cozzetto, rappresentante della segreteria nazionale di ANIEF, pronta a rispondere ai quesiti più complessi. A guidare il dibattito, il giornalista Andrea Carlino. NotebookLM, l’Intelligenza Artificiale di Google che trasforma documenti, video e appunti in lezioni, attività e materiali didattici – corso pratico Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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