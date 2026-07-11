Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti esito entro il 24 agosto 2026 La data stabilita dal Ministero

Il Ministero ha fissato al 24 agosto 2026 il termine massimo per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni dei docenti per l’anno scolastico 20262027. La data è stata comunicata nella nota n. 18007 del 10 luglio 2026. Dopo questa scadenza, non saranno più possibili provvedimenti relativi a questi incarichi.

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti per l’a.s. 202627: nella nota n 18007 del 10 luglio 2026 il Ministero ha stabilito la data ultima entro la quale disporre i provvedimenti. La data è da intendersi come data ultima, alcuni Uffici Scolastici potrebbero pubblicare gli esiti anche nei giorni precedenti. Da qualche anno il Ministero stabilisce a livello centrale la data ultima entro la quale concludere le singole operazioni di avvio dell’anno scolastico (in anni precedenti le assegnazioni provvisorie arrivavano addirittura dopo il 1° settembre), anche perché dopo le assegnazioni provvisorie bisogna disporre la procedura di continuità didattica su posto sostegno. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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