Ascolti tv di ieri 10 luglio | Spagna-Belgio vola 37.9% L’Erede si ferma al 13.8%

Notizia in breve

Ieri sera, su Rai1, ha vinto la partita tra Spagna e Belgio con uno share del 37,9%. La trasmissione dedicata ai Mondiali 2026 ha superato la concorrenza. Su Canale 5, invece, si è fermata la serie turca “L’Erede”, che ha totalizzato un 13,8% di share. Entrambi gli ascolti si riferiscono agli ascolti complessivi della serata del 10 luglio.