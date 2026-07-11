Ascolti tv di ieri 10 luglio | Spagna-Belgio vola 37.9% L’Erede si ferma al 13.8%
Ieri sera, su Rai1, ha vinto la partita tra Spagna e Belgio con uno share del 37,9%. La trasmissione dedicata ai Mondiali 2026 ha superato la concorrenza. Su Canale 5, invece, si è fermata la serie turca “L’Erede”, che ha totalizzato un 13,8% di share. Entrambi gli ascolti si riferiscono agli ascolti complessivi della serata del 10 luglio.
Gli ascolti tv di venerdì 10 luglio. Vince su Rai1 la sfida dei Mondiali 2026 tra Spagna e Belgio, mentre Canale 5 ha risposto con la serie turca L'Erede. Nell'access prime time salta la sfida tra i game show a causa del calcio. Tutti i dati Auditel. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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I Mondiali di calcio, con i quarti di finale, catalizzano l’attenzione degli italiani su #Rai1: la partita Spagna-Belgio, segna complessivamente il 37,9% di share e conquista 5 milioni 891 mila spettatori. #AscoltiTv x.com
#SpagnaBelgio domina la prima serata di venerdì 10 luglio 2026. #AscoltiTv facebook
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