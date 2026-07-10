Dove vedere Sinner in semifinale e Spagna-Belgio | lo sport in tv di venerdì 10 luglio

Oggi, venerdì 10 luglio, si disputano i quarti di finale dei Mondiali FIFA 2026, con il Belgio che ha battuto gli Stati Uniti. In campo anche le altre squadre qualificate e le partite si svolgono in diverse sedi. Per quanto riguarda il tennis, Jannik Sinner si prepara alla semifinale di un torneo, con le partite trasmesse sui canali sportivi. In contemporanea, si giocano anche le partite di calcio tra Spagna e Belgio, trasmesse in diretta televisiva.

Oggi, venerdì 10 luglio, continuano le emozioni con i quarti di finale dei Mondiali FIFA 2026. Dopo la vittoria del Belgio sugli Stati Uniti e della Spagna sul Portogallo, La Furia Roja di Luis de la Fuente affronterà i Diavoli Rossi di Rudi Garcia in un match fondamentale per cercare il pass per la semifinale e sognare la finale al MetLife Stadium di East Rutherford il 19 luglio. 21 - Mondiali: Spagna-Belgio, DAZN, Rai 1 e RaiPlay Si avvicina l'epilogo per l'edizione 2026 del Torneo di Wimbledon. Oggi, venerdì 10 luglio, si disputeranno le semifinali del singolare maschile e del doppio femminile. Per gli uomini, dopo il match tra il padrone di casa Arthur Fery e il tedesco Alexander Zverev, sarà il turno di Jannik Sinner contro Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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