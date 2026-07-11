Ascolti tv venerdì 10 luglio | Mondiali 2026 L’erede Quarto grado

Ascolti tv venerdì 10 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 10 luglio 2026? Su Rai 1 sono andati in onda i Mondiali di calcio 2026. Su Rai 3 I migliori anni. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 L’erede. Su Italia 1 Prey – La grande caccia. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 10 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv venerdì 10 luglio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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