La Fiorentina ha annunciato l’arrivo di Arthur Atta, che si trasferisce a titolo definitivo dall’Udinese. Il centrocampista francese, nato nel 2003 a Rennes, si è unito alla squadra viola. Prima di approdare in Italia, aveva giocato anche nel Metz. La società ha ufficializzato il trasferimento, rafforzando così la mediana.

FIRENZE – La Fiorentina ha perfezionato l’acquisto di Arthur Atta, che si trasferisce in maglia viola a titolo definitivo dall’Udinese. Il centrocampista, nato a Rennes il 14 gennaio 2003, vanta un percorso professionale che lo ha visto vestire, prima dell’esperienza in terra friulana, anche la casacca del Metz. Nella sua più recente annata con l’Udinese, Atta ha totalizzato 36 presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a referto 6 reti e fornendo 4 assist. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Rinforzo per la mediana viola: ufficiale l’arrivo di Arthur Atta

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