Battipaglia proroga al 31 dicembre 2026 le concessioni demaniali marittime

Il Comune di Battipaglia ha annunciato la proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2026. La decisione, presa dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Cecilia Francese, riguarda le autorizzazioni relative alle aree demaniali marittime gestite nel territorio. La proroga è stata comunicata ufficialmente e si applica alle concessioni in scadenza. La modifica si inserisce nelle iniziative dell’amministrazione per gestire le autorizzazioni in modo più duraturo.

L’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Cecilia Francese, ha deciso il differimento e la proroga delle concessioni demaniali marittime al 31122026. Il provvedimento, firmato dal Dirigente del Settore Tecnico Ing. Carmine Salerno, in attuazione delle disposizioni del Codice della.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Fiumicino, concessioni demaniali marittime: via libera ai bandi per chioschi e stabilimentiIl Comune di Fiumicino intende ora proseguire e completare le procedure per l’assegnazione delle concessioni disponibili lungo i 24 km di costa di... Concessioni demaniali marittime, i Comuni della costa abruzzese uniti per un modello condivisoDiciannove Comuni della costa abruzzese uniti per un modello condiviso nell'ambito delle concessioni demaniali marittime.