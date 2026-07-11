arriva il bando per i balneari favoriti i concessionari uscenti

Notizia in breve

È stato pubblicato il bando per le concessioni balneari, con priorità per i concessionari uscenti e incentivi per i privati locali. Questa scelta potrebbe portare a una procedura di infrazione da parte dell’Europa, a causa di possibili violazioni delle norme comunitarie. Non sono stati forniti dettagli sui criteri di assegnazione o sui termini del bando. La questione riguarda principalmente la compatibilità delle misure con le normative europee.