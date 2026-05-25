Concessioni balneari il governo Meloni di nuovo in stallo | il bando-tipo non arriva

Da lanotiziagiornale.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo non ha ancora pubblicato lo schema di bando-tipo per le concessioni balneari, richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 30 giorni e consegnato oltre due mesi fa. La richiesta di chiarimenti è arrivata il 22 maggio 2026 da parte di Pagella Politica, ma l’atteso documento non è stato ancora diffuso. La mancanza di questo atto mantiene ancora in stallo le procedure relative alle concessioni balneari.

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Il 22 maggio 2026 Pagella Politica ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti conto di un atto che il governo avrebbe dovuto consegnare in trenta giorni e che manca da più di due mesi: lo schema di bando-tipo per le concessioni balneari. Il Mit ha risposto di «non avere nuovi elementi». L’articolo 8 del decreto-legge 11 marzo 2026 n. 32, cosiddetto “Commissari”, imponeva di inviare lo schema alla Conferenza unificata entro un mese dall’entrata in vigore. Il tavolo è partito il 17 aprile, la legge di conversione n. 71 è arrivata l’ 8 maggio: di linea condivisa nemmeno l’ombra. È l’ennesimo capitolo di una saga che dura da quattro anni, con decreti, sentenze, lettere di Bruxelles e proroghe disapplicate dai tribunali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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