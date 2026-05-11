Stabilimenti balneari corretto il bando di san Valentino | il TAR smonta il ricorso dei concessionari

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha confermato la regolarità del bando pubblicato il 14 febbraio 2025 per gli stabilimenti balneari, respingendo i ricorsi presentati da tre concessionari di Ostia. Le sentenze del TAR hanno chiarito che il provvedimento è stato adottato nel rispetto delle norme vigenti. La decisione mette fine alle contestazioni legali avanzate dai concessionari coinvolti.

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