Stabilimenti balneari corretto il bando di san Valentino | il TAR smonta il ricorso dei concessionari
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha confermato la regolarità del bando pubblicato il 14 febbraio 2025 per gli stabilimenti balneari, respingendo i ricorsi presentati da tre concessionari di Ostia. Le sentenze del TAR hanno chiarito che il provvedimento è stato adottato nel rispetto delle norme vigenti. La decisione mette fine alle contestazioni legali avanzate dai concessionari coinvolti.
Il bando che l’amministrazione Gualtieri aveva pubblicato il 14 febbraio del 2025 era regolare. Lo ha ribadito il TAR del Lazio, con tre sentenze che hanno risposto ai ricorsi presentati da altrettanti concessionari di Ostia.Il bando contestatoNel giorno di San Valentino del 2025 Roma Capitale.🔗 Leggi su Romatoday.it
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