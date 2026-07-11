arriva battistini parte maggio

A maggio partiranno le operazioni di rafforzamento della squadra dopo la retrocessione. È stato annunciato l’ingaggio di Matteo Battistini, difensore centrale nato nel 1994, che si trasferisce a titolo definitivo dal Lecco. La squadra si sta riorganizzando, consapevole che servirà tempo per ricostruire la rosa e rispondere alle nuove esigenze. La notizia conferma l’inizio di un percorso di rinnovamento in vista della prossima stagione.

Le tessere del mosaico granata iniziano a muoversi. Ci vorrà pazienza, com’è fisiologico dopo una retrocessione e tante esigenze da soddisfare. Ieri intanto è stato ufficializzato l’ingaggio di Matteo Battistini, difensore centrale classe ’94 che arriva a titolo definitivo dal Lecco. Piede destro, buona struttura (187 cm per 83kg) parliamo di un veterano della categoria che può vantare oltre 300 presenze in Serie C anche con le maglie di Carrarese, Piacenza, Pro Patria e Crotone. Figlio d’arte, il padre Sergio è stato giocatore di Milan, Fiorentina, Inter e vanta anche 4 presenze nella nazionale maggiore, Battistini junior ha firmato un contratto biennale con la Reggiana: segno che certi retaggi del passato (nessun contratto biennale agli over 30) sono finalmente stati abbandonati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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