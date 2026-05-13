È stata inaugurata una mostra dedicata a Graziano Battistini, celebre ciclista di Arco. L’esposizione include fotografie, cimeli, maglie e premi che testimoniano i successi del campione. Battistini è ricordato per aver conquistato sette vittorie durante la sua carriera e rimane una figura molto apprezzata nel mondo del ciclismo locale. La mostra offre l’opportunità di conoscere meglio la sua storia e i suoi risultati.

Foto, cimeli, maglie e premi del grande campione arcolano Graziano Battistini, protagonista di sette vittorie in carriera e ciclista amato da tutti. A lui è dedicata la mostra ’Aspettando il Giro’ che sarà inaugurata domani a Baccano alle 18, sempre a lui è dedicato il gran galà del ciclismo che si svolge ogni anno ad Arcola per iniziativa del vicesindaco Gianluca Tinfena. Due eventi di grande rilevanza organizzati in occasione del passaggio del Giro d’Italia con la tappa Porcari-Chiavari. I corridori transiteranno nel primo pomeriggio, subito dopo le 14, passando dal Ponte di Arcola, risalendo verso il borgo storico, Baccano e la zona del Termo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nel ricordo di Battistini. Mostra sul campione

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