I carabinieri hanno arrestato in Abruzzo un uomo di 57 anni, originario di Catania, dopo una fuga di 11 anni tra Germania e Spagna. L'arresto è avvenuto ieri mattina a Ortona, in provincia di Chieti, con il coinvolgimento di forze dell'ordine di Milano, Teramo e Chieti.

Milano, 11 luglio 2026 – Nella mattinat a di ieri, a Ortona in provincia di Chieti, i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Milano, assieme al personale dell’Arma di Teramo e Chieti, hanno tratto in arresto Mario Antonio Mauceri, 57enne originario della provincia di Catania. L’uomo – residente a Garbagnate Milanese fino a quando si è reso irreperibile nel 2015 – era destinatario di un provvedimento di esecuzione penale emesso dalla Procura della Repubblica dovendo espiare una pena residua di 19 anni di reclusione per i reati di rapina aggravata, sequestro di persona, porto abusivo di armi e detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, fatti commessi tra il 1990 e il 2010 in diverse località del territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arrestato in Abruzzo dopo una fuga durata 11 anni fra Germania e Spagna il latitante Mario Antonio Mauceri

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