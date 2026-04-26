Un uomo ricercato dal 2023 per narcotraffico è stato arrestato a Giugliano dopo tre anni di fuga. È stato fermato durante un controllo stradale e, durante la verifica dei documenti, sono emerse irregolarità. La polizia ha scoperto che i documenti erano falsi. L’uomo, condannato a oltre sette anni di carcere, era irreperibile da tempo.

Fermato durante un controllo stradale: documenti falsi lo tradiscono. Condannato a oltre 7 anni, era ricercato dal 2023. GIUGLIANO IN CAMPANIA – Tre anni di latitanza, una falsa identità e documenti contraffatti per sfuggire alla giustizia. Ma è bastato un normale controllo alla circolazione stradale per mettere fine alla fuga di V.N., 51 anni, arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Giugliano in Campania. L’uomo è stato fermato mentre era alla guida di un’auto. Alla richiesta dei documenti, ha fornito generalità false, dichiarando inoltre di non avere con sé la patente di guida. Un tentativo, apparentemente banale, per prendere tempo e sviare i controlli.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Latitante narcotraffico arrestato a Giugliano dopo 3 anni di fuga

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