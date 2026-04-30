Un uomo di 60 anni, originario di Taranto, è stato arrestato a Madrid dopo essere stato latitante dal 2022. La polizia ha individuato e fermato il sospetto nel corso di un'operazione che ha portato all'arresto nella capitale spagnola. L'uomo era irreperibile da circa tre anni, periodo in cui si era nascosto all'estero. L'arresto è stato confermato dalle autorità competenti.

Tarantini Time Quotidiano È stato rintracciato e arrestato a Madrid un latitante tarantino di 60 anni irreperibile dal 2022. L’operazione è stata eseguita dalla Polizia di Stato al termine di un’attività investigativa coordinata dalla Procura Generale di Lecce – sezione distaccata di Taranto – e condotta dalla Squadra Mobile jonica in collaborazione con le autorità spagnole. L’uomo era destinatario di un Mandato di Arresto Europeo per l’esecuzione di una pena residua di 9 anni e 4 mesi di reclusione, legata a una condanna complessiva di oltre tredici anni per reati commessi tra il 2015 e il 2017 a Taranto, tra cui estorsione aggravata, incendio, danneggiamento seguito da incendio, atti persecutori, truffa e furto aggravati.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Latitante tarantino arrestato a Madrid dopo tre anni di fuga

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Panoramica sull’argomento

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