A Chamonix si svolgeranno dal 10 al 12 luglio le gare di arrampicata sportiva, con le discipline di lead e speed. La competizione si svolge dopo la tappa di Cracovia e vede la speed protagonista, che vivrà due fine settimana consecutivi di gare. Le pareti francesi ospiteranno le prove delle due discipline, con le competizioni che coinvolgono atleti internazionali. La Coppa del Mondo 2026 continua quindi senza sosta nella località alpina.

Dopo la tappa di Cracovia, la Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva non si ferma: Chamonix sarà il teatro di gara del prossimo fine settimana. Dal 10 al 12 luglio le pareti francesi ospiteranno sia la lead sia la speed, con quest’ultima che vivrà quindi due weekend consecutivi di competizioni. Per gli sprinter al maschile e al femminile si torna alla versione classifica della scalata veloce: non più le four lane, molto simili alle heat di ski cross e snowboard cross, ma i consueti duelli – dagli ottavi di finale in poi, dopo l’iniziale turno di qualificazione – per arrivare a giocarsi i posti sul podio. L’Italia, dopo le positive performance in terra polacca, vuole provare a confermarsi andando ancora a caccia di quel risultato nelle prime tre posizioni che manca in questa stagione (non centrato in nessuna disciplina). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arrampicata sportiva: la speed ancora protagonista in Coppa del Mondo a Chamonix

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Innsbruck Lead finals delivers DREAM ending

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