I Carabinieri di Brescia hanno sequestrato 157 armi durante controlli sul territorio. Inoltre, sono state denunciate 118 persone per omessa custodia di armi, munizioni ed esplosivi. L’operazione si inserisce in un’attività costante di monitoraggio della regolare detenzione da parte di privati. Non sono stati segnalati incidenti o altri eventi rilevanti legati ai sequestri e alle denunce.

Prosegue l’impegno del Comando Provinciale dei Carabinieri di Brescia nel monitoraggio del territorio, con un focus specifico sulla verifica della regolare detenzione di armi, munizioni ed esplosivi da parte dei privati. Con le verifiche dell’ultimo trimestre, i militari hanno complessivamente controllato 10.331 detentori, per un totale di circa 45.000 di armi. Nello specifico, sono stati emesse 736 diffide ai sensi dell’art 35 comma 7 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (i detentori delle armi sono chiamati a presentare entro 60 giorni la certificazione medica richiesta che ha validità quinquennale per regolarizzare la propria posizione). 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Armi, i Carabinieri ne sequestrano 157: denunciati in 118 per omessa custodia

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