Tre pitbull aggrediscono e uccidono un gatto Padrone sanzionato per omessa custodia

Nella mattinata di lunedì, a Sant’Alberto, la Polizia Locale di Ravenna è intervenuta in seguito a una segnalazione riguardante tre cani di razza pitbull lasciati incustoditi. I cani hanno aggredito e ucciso un gatto, provocando danni alla proprietà del proprietario, che è stato sanzionato per omessa custodia. L’intervento ha portato alla messa in sicurezza degli animali e a una verifica delle responsabilità del padrone.

Tre cani che sarebbero stati lasciati incustoditi hanno provocato la morte di un gatto. Nella mattinata di lunedì la Polizia Locale di Ravenna è intervenuta a Sant’Alberto, a seguito di segnalazioni riguardanti tre cani di razza pitbull che, lasciati incustoditi, avrebbero aggredito e ucciso un.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Giulio ieri, a sx. Giulio oggi, a dx. Grazie all’aiuto di Manuela di Un Pitbull per amico e alla Lndc Sezione di Trani, in sole tre settimane Giulio ha preso peso, ha uno sguardo sereno e sorridente e non ha quasi più piaghe sul corpo. Cerca adozione ovviamente, - facebook.com facebook