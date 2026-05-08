Rubano ori e una pistola il proprietario finisce nei guai per omessa custodia di altre armi

Nella serata di mercoledì, a Campi Salentina, alcuni individui hanno sottratto dall'abitazione un bottino composto da oggetti d'oro e una pistola. Il proprietario di casa, però, si trova ora sotto indagine per omessa custodia di altre armi presenti nella stessa abitazione. I furti di armi e oggetti di valore nel Salento continuano a essere un fenomeno preoccupante, con gruppi criminali sempre più interessati a queste risorse.

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CAMPI SALENTINA - I gruppi criminali, nel Salento, sempre più a caccia di armi. L’ennesimo furto si è infatti verificato nella serata di mercoledì, a Campi Salentina, dove ignoti hanno “ripulito” l’abitazione di un uomo del luogo. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, i malviventi avrebbero.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Ladri rubano un furgone della ditta durante i lavori post terremoto: coppia finisce nei guaiI due sono ritenuti responsabili dei reati di furto in concorso e di favoreggiamento continuato per la sottrazione di un autocarro aziendale Fiat... La "polvere della scimmia” nascosta nella custodia degli occhiali: 42enne in possesso della droga dell’euforia finisce nei guaiMilano, 29 aprile 2026 – La Polizia di Stato, lunedì 27 aprile a Milano, ha arrestato un cittadino italiano di 41 anni ritenuto responsabile di...