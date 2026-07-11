Ariana Grande non prenderà parte alla tredicesima stagione di American Horror Story. La decisione è stata comunicata da THR e dipende da un conflitto di date con il suo attuale tour, Eternal Sunshine. La popstar si è ritirata dal cast della serie antologica di Ryan Murphy a causa di questa sovrapposizione di impegni. Nessun altro dettaglio sulla produzione o sulle motivazioni personali è stato reso noto.

No, alla fine Ariana Grande non apparirà in American Horror Story 13. Secondo quanto riportato da THR, la popstar si è chiamata fuori dalla tredicesima stagione della serie antologica di Ryan Murphy, e la sua rinuncia è dovuta a un conflitto di programmazione con il suo attuale Eternal Sunshine Tour. La sua partecipazione era stata annunciata ad Halloween 2025; per la cantante, si sarebbe trattata della seconda collaborazione con il produttore, dopo il ruolo ricoperto nella serie Scream Queens del 2015. Secondo alcune indiscrezioni, però, una modifica al calendario di produzione dello show avrebbe creato un conflitto diretto con le date già fissate per la tournèe, cosa che ha portato alla decisione dell’artista -che non aveva ancora girato alcuna scena- di fare un passo indietro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ariana Grande rinuncia ad “American Horror Story 13” a causa di un conflitto di programmazione con il suo tour

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